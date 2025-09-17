Tiro a volo, l’Italia in Grecia per i Mondiali 2025: scelte sicure nello skeet, ballottaggi nel trap

L’inizio dei Mondiali 2025 di tiro a volo è sempre più vicino. Dall’8 al 19 ottobre infatti, le pedane di Atene ospiteranno i migliori interpreti planetari dello skeet e del trap, in quello che sarà il primo evento iridato del quadriennio che porterà verso Los Angeles 2028.

A tal proposito la squadra italiana, una delle più attese nel suo complesso, è già arrivata in terra ellenica dove, agli ordini dei dt Luigi Lodde (skeet) e Marco Conti (trap), sta finalizzando la sua preparazione.

Questi gli atleti presenti per lo skeet: al femminile Chiara Di Marziantonio, Diana Bacosi e Simona Scocchetti, al maschile invece Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci. Formazione che non deve fugare alcun dubbio e che sarà al via del contest più atteso del 2025.

Diversa invece la situazione del trap. Scenario cristallizzato al maschile, con Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis, mentre al femminile è già certa di esserci Silvana Stanco, che attende di conoscere quali saranno le sue due compagne. In ballottaggio per gli slot liberi vi sono: Federica Caporuscio, Erica Sessa, Sofia Littamè, Alessia Iezzi e Valentina Panza.

Nei prossimi giorni verranno sciolti definitivamente gli ultimi dubbi per poi metter ancor più nel mirino le gare iridate.