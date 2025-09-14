Tiro a segno: Privratsky e Peng (con nuovo record) si impongono nell’ultima giornata di Coppa del Mondo

Va in archivio anche l’ultima giornata di competizioni in quel di Ningbo, località della Cina che ha ospitato questa settimana la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. Due le gare andate in scena quest’oggi: la finale della carabina tre posizioni 50 metri maschile e la finale riservata alla carabina 10 metri femminile.

Nel primo segmento a spuntarla è stato il ceco Jiri Privratsky, il quale si è spinto fino a 456.3 regolando il neutrale Dmitrii Pimenov, secondo con 464.3, oltre che il norvegese Jon-Hermann Hegg, terzo con 450.6. Solo ventinovesimo invece il nostro azzurro dei record Danilo Dennis Sollazzo, ventinovesimo con 585-34x ma in gara solo per il ranking. Posizione numero trentadue inoltre per Edoardo Bonazzi (584-31x), mentre Michele Bernardi (anche lui solo per il ranking) e Lorenzo Bacci hanno strappato la trentanovesima e la quarantesima piazza con 583-30x e 583-24x. Da segnalare infine il piazzamento numero quarantaquattro di Simon Weithaler (582-28x).

Nella carabina dominio a dir poco spaventoso di Xinlu Peng, trionfatrice con il nuovo record del mondo di 255.3. A debita distanza si è invece accomodata la norvegese Jeanette Hegg Duestad, seconda a quota 252.6 davanti all’indiana Meghana Sajjanar (230.0).

In chiave Itala da citare infine la top 20 strappata da Carlotta Salafia, diciottesima con 630.0, In top 30 poi Sofia Benetti, ventiseiesima con 629.6 (in lizza per il ranking). Quarantanovesima Sofia Ceccarello con 626.4, settantacinquesima Martina Ziviani con 614.5