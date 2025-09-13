Tiro a segno, Peter e Singh salgono in cattedra nel penultimo atto a Ningbo

Va in archivio il penultimo giorno di competizioni in quel di Ningbo, località della Cina che sta ospitando questa settimana la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. Uno dei risultati più significativi è arrivato dal tedesco Florian Peter, il quale si è imposto nella pistola 25 metri a fuoco rapido.

Nello specifico il teutonico nella finale a sei ha chiuso i conti con il totale di 34 condividendo il podio con i due francesi Jean Quiquampoix e Clement Bessaguet, rispettivamente secondo e terzo con il punteggio di 33 e 28. Per ciò che concerne i colori azzurri, il migliore del lotto si è rivelato essere Ricardo Mazzetti, ventesimo con 576-19x. Ventiseiesima piazza invece per Massimo Spinella con 574-13x, trentatreesima per Andrea Morossaut con 569-15x.

L’indiana Esha Singh si è invece imposta per un’incollatura nella specialità pistola 10 metri femminile, avendo la meglio con 242.6 sulla padrona di casa Qianxun Yao, seconda con 242.5. Al terzo posto invece la sudcoreana Yelin Oh con 220.7. Da segnalare inoltre la ventiseiesima casella di Vittoria Toffalini (567-17x), unica rappresentante della compagine tricolore in gara.

Domani, domenica 14 settembre, il programma dell’evento si chiuderà con le finali della carabina 50 metri tre posizioni maschile e con la finale della carabina 10 metri femminile.