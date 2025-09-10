Tiro a segno: Maldini quarto nella pistola 10 metri in Coppa del Mondo, Monna fuori dalla finale

Ai piedi del podio. Federico Nilo Maldini si è dovuto accontentare della quarta piazza in occasione della gara di pistola 10 metri maschile valida per la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Cina, precisamente in quel di Ningbo. Prestazione di rilievo per l’azzurro, fermatosi però proprio sul più bello, ovvero prima della lotta a tre.

Il nostro portacolori si è reso artefice di una brillante prova di qualificazione, in cui ha strappato la terza piazza raccogliendo il totale di 585-27x. Poi, giunto nell’ultimo atto, la medaglia d’argento di Parigi 2024 ha terminato la sua corsa a quota 201.1, cedendo il passo al padrone di casa Kai Hu, trionfatore con 242.3 davanti al connazionale Changjie You, secondo con 241.5. Sul gradino più basso si è invece accomodato l’elvetico Jason Solari, abile a guadagnare 220.4.

Quinta piazza poi per l’iraniano Vahid Golkhandan (179.6) seguito dal cinese Yifan Zhang (158.5), dal ceco Jindrich Dubovy (136.1) e dal francese Florian Fouquet (112.3).

Giornata negativa infine per Paolo Monna, soltanto quindicesimo con 580-22x alle spalle dell’ultimo italiano in lizza, Mattia Scodes (580-24x).