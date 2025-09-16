Tiro a segno, il successo di Danilo Dennis Sollazzo ottimo viatico per l’Italia in vista dei Mondiali

La tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno andata in scena a Ningbo, in Cina, ha portato in dote all’Italia una vittoria ed un terzo posto, entrambi firmati da Danilo Dennis Sollazzo, che si è imposto nella carabina da 10 metri maschile dopo essere salito sul gradino più basso del podio in coppia con Carlotta Salafia nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste. Si tratta di due ottimi risultati che fanno avvicinare l’azzurro nel migliore dei modi agli ultimi due appuntamenti stagionali, ovvero i Mondiali, in programma a novembre in Egitto, ed alla Finale di Coppa del Mondo, prevista a dicembre in Qatar.

Nella carabina da 10 metri maschile, infatti, Danilo Dennis Sollazzo ha vinto facendo segnare il record del mondo in finale con lo score di 255.0, superando nel duello conclusivo il cinese Sheng Lihao, secondo con 253.5, mentre in terza posizione era stato eliminato il sudcoreano Park Hajun, fermatosi a quota 231.9. Per l’azzurro si è trattato del successo più importante della stagione post olimpica.

Danilo Dennis Sollazzo, in coppia con Carlotta Salafia, inoltre, in precedenza si era classificato terzo nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, battendo nella finale per il gradino più basso del podio la Croazia, sconfitta con il punteggio di 16-4, mentre il successo era andato alla Norvegia, che aveva superato nell’ultimo atto la Cina con lo score di 17-9.

Il successo di Danilo Dennis Sollazzo è stato così esaltato dalle parole del Commissario Straordinario UITS, Walter De Giusti, al sito federale: “Voglio celebrare un giovane atleta facendo mie le parole che un illuminato Presidente della Federazione Internazionale di tiro, Luciano Rossi, mi ha rivolto gioendo con me per il lavoro svolto: vincere in Cina è una impresa difficile per tutti, ma vincere con il record del mondo è una impresa storica. Voglio rendere onore al neo campione e alla squadra perché questa vittoria deve essere il seme dei nuovi germogli che sarà mia cura e dovere annaffiare quotidianamente per arrivare pronti a Los Angeles 2028“.