Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo: “Fare un record del mondo è sempre stato il mio sogno”

Danilo Dennis Sollazzo si è reso protagonista di una prestazione eccezionale sulla pedana dell’Olympic Sports Center di Ningbo (in Cina), imponendosi nella gara individuale maschile di carabina ad aria compressa dai 10 metri con un nuovo record mondiale in occasione della quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno.

Il 22enne varesino, già argento iridato nel 2022 e oro agli European Games di Cracovia nel 2023 in questa specialità, ha conquistato il terzo successo della carriera nel circuito maggiore confermando il suo talento cristallino anche all’inizio del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 dopo la delusione per il quinto posto dei Giochi di Parigi 2024.

Sollazzo ha battuto nella finale odierna il fenomenale padrone di casa cinese Lihao Sheng, campione olimpico in carica e detentore del precedente primato mondiale (254.5 punti), totalizzando la bellezza di 255 punti netti dopo 24 tiri. “Ho cercato di seguire soltanto le mie emozioni e la mia tecnica per tutta la durata della finale. Sono veramente molto felice. In queste situazioni la pressione è molto alta. Io ho seguito sempre i punteggi di Sheng perché so che è il tiratore più forte del mondo, ed essere arrivato davanti a lui è fantastico“, le parole dell’azzurro (fonte: Coni).

Il nativo di Casorate Sempione classe 2002, già terzo due giorni fa insieme a Carlotta Salafia nella prova a coppie miste, non ha nascosto l’emozione per questo incredibile traguardo: “Penso che questo sia il momento più bello della mia carriera da quando ho iniziato a sparare. Fare un record del mondo è stato il mio sogno per tutta la vita e adesso finalmente l’ho realizzato“.