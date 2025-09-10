Thomas Pidcock: “Ho sacrificato la vittoria di tappa per il podio”

Giulio Pellizzari rompe finalmente l’incantesimo e regala il primo successo all’Italia nella Vuelta a España 2025. Il marchigiano trionfa nella diciassettesima frazione, O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri grazie all’attacco a tre chilometri e mezzo dalla fine con cui piega i primi della classe e arriva al traguardo da solo.

L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe incamera, con una prova da applausi, la prima vittoria da professionista. Chiude al secondo posto, staccato di 16’’, il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, al terzo posto si piazza l’australiano Jai Hindley.

In classifica generale Jonas Vingegaard, guida con 50’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’28’’ su Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Il corridore britannico sembra essere in palla e sostenuto da un’ottima condizione, ma nel finale preferisce rinunciare alla possibilità di conquistare la tappa per difendere il podio dall’assalto dell’australiano Jai Hindley.

Il capitano della Q36.5 Pro Cycling Team analizza così la tappa odierna: “ A parte i Bora che erano in due eravamo tutti da soli. Ho dovuto sacrificare, molto probabilmente, la vittoria di tappa, credo che sarebbe stato molto bello, ma il mio grande obiettivo è riuscire a difendere il podio“.