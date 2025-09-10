The Rugby Championship: All Blacks e Australia vogliono vincere per giocarsi il titolo

Si disputa questo weekend il quarto turno della The Rugby Championship e siamo, dunque, al giro di boa per il torneo dell’Emisfero Sud. Il weekend vedrà sfidarsi prima Australia-Argentina e a seguire Nuova Zelanda-Sudafrica. Una doppia sfida fondamentale nella corsa per il titolo con i due padroni di casa che hanno la chance di togliere dall’equazione i rispettivi avversari.

Gli All Blacks, infatti, dopo la vittoria sul Sudafrica sono primi in classifica con 10 punti, seguiti dai Wallabies che battendo l’Argentina sono saliti a quota 9 punti. Argentina e Sudafrica sono ferme a 5 punti e, dunque, sono obbligate a vincere (con bonus possibilmente) per restare in corsa. Forse non matematicamente, ma di fatto un doppio ko per Pumas e Springboks vorrebbe dire che il titolo sarà una questione tra Nuova Zelanda e Australia.

Non sarà una passeggiata per l’Australia, che una settimana fa si è imposta per 28-24, ma ha agguantato il successo solo a tempo ampiamente scaduto, con l’Argentina che nel primo tempo era volata fino al 7-21, prima di venir rimontata nella ripresa. I Wallabies sono un cantiere che sta lavorando in vista dei Mondiali 2027 che si giocheranno in casa, ma giocarsi il titolo fino all’ultima giornata sarebbe un colpaccio per una squadra arrivata alla TRC senza i favori del pronostico.

Doveva essere la doppia sfida per il titolo, ma i problemi avuti dal Sudafrica rischia di trasformare la sfida contro la Nuova Zelanda come il crepuscolo dei campioni. Una settimana fa è finita 24-17, ma nonostante il punteggio basso gli All Blacks hanno dato l’impressione di poter controllare sempre il match. Gli Springboks sono in un momento di restaurazione e questo torneo potrebbe essere il vero giro di boa tra il dominio degli ultimi anni e il bisogno di ricostruire in fretta in vista di Australia 2027.