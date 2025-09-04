Terremoto doping nel bob. Francesco Friedrich perderà due Coppe del Mondo? Positivo il frenatore Simon Wulff

Il doping piomba sulla Coppa del Mondo maschile di bob 2024-25. Le classifiche sono prossime a un autentico terremoto che dovrebbe sconvolgerne la fisionomia, facendo passare di mano i trofei. Francesco Friedrich, vincitore sia della Coppa di bob a 2 che di bob a 4, sarà verosimilmente privato di entrambi gli allori a causa della positività di un frenatore.

Nella giornata di ieri, la IBSF (la Federazione Internazionale) ha ufficialmente comunicato che Simon Wulff è stato trovato positivo alla metilesanaminina in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara di bob a 2 disputata ad Altenberg il 7 dicembre 2024, nella quale Friedrich si era peraltro imposto.

È stato sottolineato come l’atleta abbia mantenuto un atteggiamento cooperativo durante l’intero procedimento e non vi sia evidenza del fatto che abbia assunto volontariamente la sostanza proibita. Cionondimeno, Wulff non è stato in grado di risalire all’origine dell’assunzione (verosimilmente ci troviamo di fronte al caso di un integratore alimentare contaminato) e non vi è stata altra scelta che squalificarlo per 1 anno e 9 mesi, a partire dal giorno in cui è stata accertata la violazione (dal 7 dicembre 2024 al 7 settembre 2026).

La federazione tedesca ha sottolineato come ora sia in attesa di capire quali possano essere le decisioni ufficiali della IBSF, ma è palese come l’accaduto sia destinato a riscrivere le classifiche generali di Coppa. Friedrich perderà due vittorie nel bob a 2 (oltre alla già citata gara di Altenberg, anche quella in una competizione disputata a Sigulda sette giorni dopo) e un secondo posto nel bob a 4 (Winterberg, il 5 gennaio).

Se la squalifica dovesse essere vidimata, tanto basterà per decurtare dei punti che priveranno il trentacinquenne dei successi nelle classifiche generali, nelle quali si imporrà l’eterno rivale e connazionale Johannes Lochner, attestatosi a pochi punti in ambedue le graduatorie.

Nessun impatto, invece, sui Mondiali. In occasione dei campionati iridati, Friedrich ha vinto la medaglia d’oro con Alexander Schüller come frenatore nel bob a 2 e nel bob a 4, dove è stato accompagnato anche da Matthias Sommer e Felix Straub.

La vicenda dovrebbe fare “un regalo” all’Italia, poiché Patrick Baumgartner è giunto quarto nella gara di bob a quattro di Winterberg, dove l’equipaggio azzurro era composto anche dai frenatori Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti.