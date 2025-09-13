Tennistavolo: Anders Lind strabilia nei quarti di finale del WTT Champions di Macao

I quarti di finale del WTT Champions di Macao regalano spettacolo e imprevedibilità agli appassionati di tennistavolo che stanno guardando il torneo in corso di svolgimento in Asia, riservato soltanto ai specialisti del singolare maschile e alle specialiste del singolare femminile.

Singolare maschile

Anders Lind vive una giornata incredibile. Il danese si prende l’accesso alle semifinali battendo per 4-3, nel computo dei set, la testa di serie numero 1, ossia il cinese Lin Shidong. Il giocatore europeo perde il primo parziale 8-11, vince il secondo 11-5, poi torna sotto accusando un 7-11 che lo vede accusare la stanchezza. A quel punto però il colpo di coda: un doppio 12-10 ai vantaggi, in entrambi i casi, che lo porta a garantirsi almeno l’ultimo parziale. L’asiatico reagisce con rabbia rifilando a Lind un sonoro 11-2. Ultimo set: c’è battaglia. Il classe 1998 riesce però a breakkare prendendo il largo fino a chiudere la contesa con un secco 11-7. Ora per lui, in semifinale, ci sarà il brasiliano Hugo Calderano (testa di serie numero 6) che si è liberano del tedesco Patrick Franziska con i parziali di 4-2.

Nella parte bassa del tabellone invece, l’incrocio in semifinale sarà fra il coreano Jang Woojin, che ha battuto 4-2 il teutonico Benedikt Duda (5), con lo score di 4-2, e il cinese – testa di serie numero 2- Chuqin Wang, che non ha lasciato scampo all’atleta di Taipei Lin Yun-Ju, superato 4-0.

Singolare femminile

Dominio totale cinese. Questi gli incroci in semifinale: la numero 1 del seeding Sun Yingsha contro la numero 4 Kuai Man, la numero 2 Wang Manyu invece se la vedrà con la numero 3 Chen Xingtong. Tutto come da programma quindi, con le rappresentanti della Cina che non hanno lasciato scampo alle proprie avversarie.

Domani semifinali e finali tutte nella stessa giornata per scoprire quali saranno i vincitori di questo importantissimo torneo del tennistavolo internazionale.