Tennis, tutti gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA della settimana 22-28 settembre

Sarà una settimana, anzi una coppia di settimane, particolarmente ricca quella che stiamo per andare a vedere dopo che quella appena conclusa ha dato particolari soddisfazioni all’Italia in fatto di Billie Jean King Cup. Va comunque fatto un distinguo: le qualificazioni per questa settimana inizieranno effettivamente domani (lunedì 22 settembre), ma i tabelloni principali partiranno martedì 24 (ATP Tokyo e WTA Pechino) e mercoledì 25 (ATP Pechino), propagandosi dunque verso un periodo che va oltre il 28 settembre.

In fatto d’Italia, partiamo dal WTA 1000 di Pechino, che fino al 5 ottobre caratterizzerà il circuito femminile. Presenti in tabellone principale Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre per quel che riguarda le qualificazioni ci saranno Elisabetta Cocciaretto (in campo già domani) e Lucrezia Stefanini. In doppio, ovviamente, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno al via per difendere il titolo conquistato un anno fa.

Per quel che concerne invece l’ATP 500 di Tokyo, all’Ariake Coliseum vedremo in campo Luciano Darderi e Matteo Berrettini nel tabellone principale, mentre il tabellone di qualificazione, già sorteggiato, ha portato una cattiva sorpresa: Luca Nardi contro Matteo Arnaldi, mentre a Mattia Bellucci è andata meglio (Yasutaka Uchiyama, wild card giapponese).

Infine, l’ATP 500 di Pechino, dove Jannik Sinner cercherà di iniziare bene il cammino che porta alle ATP Finals. Le stese cui, del resto, cerca di qualificarsi Lorenzo Musetti. Presenti anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego; nessun azzurro nelle qualificazioni, Simone Bolelli e Andrea Vavassori difendono il titolo nel doppio.