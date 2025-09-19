Tennis: operazione alla schiena per Stefanos Tsitsipas, stop almeno di due settimane

Stagione tutt’altro che da ricordare per il numero uno del tennis ellenico, Stefanos Tsitsipas. I risultati in quest’annata non sono stati, fino ad ora, esaltanti e spesso e volentieri a mettersi contro sono stati anche i problemi fisici.

Ieri pomeriggio il greco è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla parte bassa della schiena. Il numero 27 al mondo ha affrontato la rimozione di un’ernia che gli provocava dolori persistenti e che condizionava sia il rendimento in gara che le sedute di allenamento. L’operazione, svolta al Metropolitan Hospital di Atene, è stata portata a termine con successo e l’equipe medica ha espresso fiducia sulle possibilità di recupero dell’atleta.

Resta tuttavia da capire quando Tsitsipas potrà tornare in campo. La tabella di marcia dipenderà dalla risposta del fisico nella fase di riabilitazione, con una prognosi che oscilla tra le due e le sei settimane. Nel frattempo il giocatore ha annunciato la rinuncia al China Open, mentre solo poche ore prima era stata confermata la sua presenza al prestigioso evento-esibizione Six Kings Slam, in programma in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre.