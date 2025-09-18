Tavernini e Pieroni eliminate nel giorno del compleanno ai Mondiali. Big promosse nel salto in alto

Asia Tavernini e Idea Pieroni sono scese in pedana ai Mondiali 2025 di atletica nel giorno del proprio compleanno: 24 candeline per la trentina e 25 anni per la toscana, entrambe impegnate nelle qualificazioni del salto in alto a Tokyo. Non ci saranno italiane nella finale di una specialità che ha regalato tante gioie al Bel Paese con Sara Simeoni, Antonietta Di Martino ed Elena Vallortigara (ultima azzurra a salire sul podio iridato, bronzo tre anni fa a Eugene).

Asia Tavernini ha superato 1.83 metri al terzo tentativo ed è poi incappata in tre errori a 1.88, rimandando lontana dal personale di 1.92 siglato lo scorso 14 giugno a Brescia. Identico percorso per Idea Pieroni, che nel 2024 si espresse in 1.93 e che a fine giugno aveva contribuito alla vittoria dell’Italia agli Europei a squadre (1.91 a Madrid), ma dopo la trasferta nella capitale spagnola ha dovuto fare i conti con un infortunio e la marcia di avvicinamento verso l’evento più importante dell’anno si è rivelato complesso.

Nessun passo falso per le big, che hanno risposto presente senza particolari patemi d’animo e si sono qualificate a una finale che si preannuncia di alto contenuto tecnico: 1.92 alla prima prova per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (Campionessa Olimpica e primatista mondiale), le australiane Eleanor Patterson e Nicola Olyslagers, l’ucraina Yuliia Levchenko, la britannica Morgan Lake e la serba Angelina Topic. Undici atlete hanno superato 1.92 alla prima prova, cinque hanno superato 1.88 alla prima prova e si sono meritate il pass.