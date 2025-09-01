Taekwondo, i convocati dell’Italia per il German Open: presenti Vito Dell’Aquila e Simone Alessio

In vista dei Mondiali 2025, in programma a Wuxi dal 24 al 30 prossimi, riparte la marcia d’avvicinamento della Nazionale italiana di taekwondo all’evento iridato. I campi di gara di riferimento, nel fine settimana del 13 e 14 settembre, saranno quelli del German Open di Amburgo: torneo di classificazione G2, che vedrà tanti atleti al via nelle varie categorie di peso presenti nell’agenda della kermesse teutonica.

Ben 15 saranno gli alfieri azzurri che combatteranno alla Sporthalle: 8 uomini e 7 donne. Fra loro non mancheranno i riferimenti assoluti Vito Dell’Aquila (nei suoi -58 kg), Simone Alessio (che figurerà nel tabellone dei -87 kg) e al femminile Ilenia Matonti (-49 kg), che vuole completare sempre di più il suo processo di crescita sulla scena internazionale anche in vista delle prossime annate. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati per il German Open, dalle categorie più leggere a quelle più pesanti.

Italia

Uomini

Andrea Conti (-54), Vito Dell’Aquila (-58), Dennis Baretta, Ludovico Iurlaro e Christian Santinelli (-63), Simone Alessio (-87), Matteo De Angelis De Angelis e Mattia Molin (+87);

Donne

Giulia Galiero e Elisa Bertagnin (-46), Ilenia Matonti (-49), Anna Frassica (-53), Sarah Al Halwani e Lucia Pezzolla (-57), Giulia Maggiore (-67).