Tadej Pogacar torna in gara: GP Quebec e GP Montreal per riprendere la forma in vista dei Mondiali

Dopo la vittoria del suo quarto Tour de France, Tadej Pogacar si è preso un periodo di riposo per vivere un finale di stagione da assoluto protagonista. Lo sloveno ha messo nel mirino una serie di obiettivi ed il primo è senza alcun dubbio quello di confermarsi campione del mondo, visto che sarà il capitano della Slovenia nella rassegna iridata che si terrà in Ruanda, dove proverà anche ad imporsi non solo nella corsa in linea ma anche anche in quella a cronometro.

Per prepararsi al meglio per il primo Mondiale di sempre in Africa, il campione sloveno ha scelto due gare che si correranno in Canada. Sono due appuntamenti del World Tour, il GP del Quebec e il GP di Montreal, che si terranno rispettivamente venerdì 12 e domenica 14 settembre.

Come ad ogni gara in cui partecipa, ovviamente Pogacar è il grande favorito per la vittoria, ma chiaramente ci sarà da testare la condizione del campione sloveno, che comunque non corre dal 27 luglio. Saranno due corse comunque decisamente importanti, anche perchè i percorsi sono comunque impegnati ed inoltre non mancheranno avversari importanti (per esempio Wout Van Aert) per il campione del mondo in carica.

Pogacar punta sicuramente ad uno strepitoso bis mondiale, ma la gara iridata non sarà solamente l’unico obiettivo dello sloveno. Infatti la stella della UAE Team Emirates-XRG correrà ad ottobre anche gli Europei, visto che il percorso è adatto agli scalatori. Dunque il grande obiettivo di Tadej è quello di indossare per tutto il 2026 sia la maglia di campione del mondo sia quella di campione europeo, affermando così la sua straordinaria posizione nella storia del ciclismo.