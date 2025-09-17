Tadej Pogačar in direzione Mondiali: “In Canada ho ritrovato condizione e motivazione, punto al bis iridato”

Scatta ufficialmente il percorso di Tadej Pogačar in vista dei Campionati Mondiali 2025. Il fuoriclasse sloveno, campione in carica, si prepara per imbarcarsi in direzione Ruanda dove, domenica 21 settembre inizierà il suo programma con la cronometro individuale, quindi domenica 28 settembre, prenderà parte all’attesissima gara in linea che andrà ad assegnare la maglia iridata.

Dopo l’ottimo rientro alle corse effettuato in Canada, il vincitore del Tour del France sembra di nuovo in ottima forma e pronto per la rassegna mondiale. Nonostante abbia saltato una settimana di allenamento ad inizio mese, Pogacar ha forzato il lavoro nelle ultime giornate e sembra essere tornato in carreggiata. Un pericolo ulteriore per i rivali del “Cannibale” che sta dominando il ciclismo di questa era tra Classiche e corse a tappe.

Lo sloveno ha le idee chiare verso la trasferta in terra africana: “Voglio raggiungere l’apice della forma ai Mondiali – esordisce a Cyclingnews – Il mio obiettivo principale, ovviamente, è ripetere la vittoria dell’edizione scorsa. Tutto ciò che arriverà in più sarà solo un’aggiunta. So bene che quest’anno sarà più difficile, dato che tutte le nazionali ci attaccheranno”.

Il quasi 27enne nativo di Klanec (spegnerà le candeline il 21 settembre) prosegue nel suo racconto: “Prima di arrivare in Canada, ero un po’ preoccupato che la mia forma non fosse ottimale, perché ero stato male per tutta la settimana precedente. Non sono riuscito a fare tutto l’allenamento come previsto. Ecco perché ero un po’ preoccupato. In Quebec, le mie gambe non erano al top, ma ho corso bene e ho trovato un po’ di ritmo. Ho deciso di effettuare un blocco extra di lavoro per recuperare e ho ritrovato motivazione e fiducia. Ripensandoci, sono contento di essere andato in Canada”.