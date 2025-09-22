Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie

Si apre con il sorteggio definito qualsiasi discussione riguardante le prospettive del WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento di questa categoria di tornei del 2025 femminile. Tra le assenze, per varie ragioni, spiccano quelle di Aryna Sabalenka e Madison Keys, ma qui ci sarà soprattutto una grandissima lotta per le WTA Finals, con Jasmine Paolini coinvolta.

Per la toscana, testa di serie numero 6, una buona notizia c’è: è dall’altra parte rispetto a Iga Swiatek, e soprattutto è, per conseguenza, in quella di Coco Gauff, con l’americana che quest’anno ha sempre patito tantissimo il tennis dell’azzurra. Il tabellone, però, tanto facile non è: ritorna la prospettiva di Anastasija Sevastova, la lettone ex 12 del mondo che è rientrata col ranking protetto. Poi c’è Sofia Kenin, tornata nell’elite da 27 del seeding, ma soprattutto il fattore da tener d’occhio è la possibile rivincita di Billie Jean King Cup con Elina Svitolina, e già le sfide tra Jasmine e l’ucraina non hanno nulla di banale fin da Melbourne. Poi una tra Muchova e Anisimova negli eventuali quarti.

Per Lucia Bronzetti tabellone non fortunato. Entrata a Shenzhen con qualche guaio fisico che l’ha tenuta fuori dai singolari, riprende e se la vedrà con la russa Kamilla Rakhimova, con cui non ha mai giocato, ma che ha un bilancio leggermente peggiore rispetto all’italiana sui campi veloci nel 2025. Il problema è il dopo e si chiama Coco Gauff. Anche se, bene o male, la ventiseienne riminese mai ha sfigurato al suo cospetto, resta sempre lo 0-3 nei precedenti, oltre al fatto che l’americana è lanciata verso differenti obiettivi. Impossibile no, dura sì.

Quanto a Iga Swiatek, avrebbe senz’altro sognato un sorteggio diverso: Putintseva e Kalinskaya, come primi due turni, non hanno nulla di facile. Superati quelli, la polacca può settare l’obiettivo verso i quarti dove tutto è molto aperto (Osaka-Kostyuk, gran terzo turno possibile, più di Pegula). La sua è una rincorsa con tanti significati: c’è in palio l’avvicinamento ad Aryna Sabalenka con possibile battaglia per il numero 1 a fine anno. O, chissà, proprio alle Finals.

TABELLONE WTA PECHINO 2025

Swiatek (POL) [1]-Bye

Yuan (CHN) [WC]-Putintseva (KAZ)

Li (USA)-Osorio (COL)

Bye-Kalinskaya [20]

Samsonova [19]-Bye

Boisson (FRA)-Qualificata

Sramkova (SVK)-Ruse (ROU)

Bye-Navarro (USA) [16]

Osaka (JPN) [12]-Bye

Qualificata-Qualificata

Frech-Qualificata

Bye-Kostyuk (UKR) [23]

Raducanu (GBR) [30]-Bye

Vekic (CRO)-Qualificata

Tomljanovic (AUS)-Starodubtseva (UKR)

Bye-Pegula (USA) [5]

Andreeva [4]-Bye

Qualificata-Zhu (CHN) [WC]

Bouzas Maneiro (ESP)-Cristian (ROU)

Bye-Yastremska (UKR) [29]

Shnaider [17]-Bye

Qualificata-Joint (AUS)

Kartal (GBR)-Parks (USA)

Bye-Kasatkina (AUS) [14]

Tauson (DEN) [10]-Bye

Sonmez (TUR)-Wei (CHN) [WC]

Siniakova (CZE)-Potapova

Bye-Mboko (CAN) [21]

Noskova (CZE) [26]-Bye

Guo (CHN) [WC]-Xiyu Wang (CHN) [WC]

Lamens (NED)-Y. Wang (CHN) [PR]

Bye-Zheng (CHN) [7]

Paolini (ITA) [6]-Bye

Sevastova (LAT) [PR]-Birrell (AUS)

P. Kudermetova-Qualificata

Bye-Kenin (USA) [7]

V. Kudermetova [27]-Bye

Linette (POL)-Andreescu (CAN) [PR]

Maria (GER)-Bouzkova (CZE)

Bye-Svitolina (UKR) [11]

Muchova (CZE) [13]-Bye

Dolehide (USA)-Cirstea (ROU)

Qualificata-Ruzic (CRO)

Bye-Badosa (ESP) [18]

Xinyu Wang (CHN) [31]-Bye

Qualificata-S. Zhang (CHN) [WC]

Boulter (GBR)-Baptiste (USA)

Bye-Anisimova (USA) [3]

Rybakina (KAZ) [8]-Bye

Siegemund (GER)-McNally (USA) [PR]

R. Zhang (CHN) [WC]-Lys (GER)

Bye-Jovic (USA) [32]

Mertens (BEL) [20]-Bye

Kessler (USA)-Shi (CHN) [WC]

Krejcikova (CZE)-Blinkova

Bye-Alexandrova [9]

Bencic (SUI) [15]-Bye

Qualificata-Stearns (USA)

Qualificata-Golubic (SUI)

Bye-Ostapenko (LAT) [22]

Fernandez (CAN) [25]-Bye

Krueger (USA)-Sakkari (GRE)

Bronzetti (ITA)-Rakhimova

Bye-Gauff (USA) [2]