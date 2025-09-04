Tabellone semifinali Mondiali volley femminile 2025: orari, programma, tv, streaming

Si è delineato il tabellone delle semifinali ai Mondiali 2025 di volley femminile, che andranno in scena a Bangkok (Thailandia) nella giornata di sabato 6 settembre: in palio la qualificazione all’atto conclusivo, che il giorno seguente metterà in palio il titolo iridato. Ad alzare il sipario alle ore 10.30 sarà il confronto tra il Giappone e la Turchia: le anatoliche trascinate dalla bomber Melissa Vargas partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente al gioco difensivo delle asiatiche guidate da Mayu Ishikawa.

Alle ore 14.30, invece, toccherà all’Italia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere con il Brasile nella rivincita della finale di Nations League disputata qualche settimana fa. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento con una striscia aperta di 34 successi consecutivi, ma Paola Egonu e compagne saranno chiamate a un incontro di altissimo spessore tecnico contro le sempre arrembanti verdeoro trascinate dalla fuoriclasse Gabi.

Di seguito il tabellone completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali ai Mondiali 2025 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (reti esatte da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Italia vs Brasile

Giappone vs Turchia

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 6 settembre

Ore 10.30 Giappone vs Turchia

Ore 14.30 Italia vs Brasile

Domenica 7 settembre

Ore 10.30 Finale per il bronzo

Ore 14.30 Finale per l’oro

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.