Tabellone Europei basket 2025: accoppiamenti dagli ottavi alla finale, calendario, orari, tv

Comincia il trasferimento a Riga, comincia la fase a eliminazione diretta degli Europei 2025. Il basket continentale si prende nove giorni per decidere quale sarà la squadra Campione d’Europa. Ne sono rimaste in 16, e al traguardo ne arriverà una sola.

In alto il derby baltico, Lituania-Lettonia, che porta potenzialmente dritti di fronte alla Grecia, se batterà Israele. Turchia-Svezia sembra davvero molto favorevole a una delle squadre più impressionanti della prima fase; incerta Polonia-Bosnia Erzegovina. Nella parte bassa Germania-Portogallo appare chiaramente a favore dei tedeschi, mentre avrà tanto fascino Italia-Slovenia. Serbia-Finlandia sarà il tentativo di Markkanen di fermare Jokic e compagni, mentre la Francia dovrà recuperare le proprie certezze con la Georgia.

Gli Europei di basket 2025, noti come Eurobasket 2025, continueranno da sabato 6 a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 205) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025

Ottavi di finale

Sabato 6 settembre

Ore 11:00 Turchia-Svezia

Ore 14:15 Germania-Portogallo

Ore 17:30 Lituania-Lettonia

Ore 20:45 Serbia-Finlandia

Domenica 7 settembre

Ore 11:00 Polonia-Bosnia Erzegovina

Ore 14:15 Francia-Georgia

Ore 17:30 Italia-Slovenia

Ore 20:45 Grecia-Israele

Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo

Quarti di finale

Martedì 9 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Vincente LTU-LAT-Vincente GRE-ISR (Game 69)

Vincente TUR-SWE-Vincente POL-BIH (Game 70)

Mercoledì 10 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Vincente GER-POR-Vincente ITA-SLO (Game 71)

Vincente SRB-FIN-Vincente FRA-GEO (Game 72)

Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo

Semifinali

Venerdì 12 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 73 W69-W70

Game 74 W71-W72

Sabato 13 settembre – Giorno di riposo

Domenica 14 settembre

Ore 17:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

