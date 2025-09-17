Tabellone Coppa Davis 2025: l’Italia evita Spagna e Cechia, c’è la Francia all’orizzonte…

Il cammino dell’Italia nella Final 8 di Coppa Davis è stato definito dal sorteggio andato in scena quest’oggi a Bologna, sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre: l’Italia riveste il duplice ruolo di Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, e l’urna è stava benevola con gli azzurri di Filippo Volandri.

L’Italia, accreditata della testa di serie numero 1 in sede di sorteggio, grazie al primo posto nella classifica per Nazioni maschili, affronterà all’esordio l’Austria, ed in caso di successo gli azzurri in semifinale andranno ad affrontare una tra Francia, numero 3 del seeding, e Belgio.

La Spagna, spauracchio della vigilia in quanto non inserita tra le teste di serie, partirà nei quarti contro la Cechia, che ha vinto il sorteggio per il numero 4 del seeding, dato che i cechi erano a pari merito nel ranking con l’Argentina. L’unica Nazionale extraeuropea, invece, sfiderà la Germania, testa di serie numero 2.

TABELLONE COPPA DAVIS 2025

Italia (1) – Austria

Francia (3) – Belgio

Spagna – Cechia (4)

Argentina – Germania (2)