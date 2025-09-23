Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego

Sorteggiato da poco il tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino, uno dei due principali appuntamenti della settimana assieme a Tokyo, che ha identico status. L’anno scorso la finale fu Sinner-Alcaraz, la vinse lo spagnolo, ma quest’anno non si ripeterà perché le strade dei due si dividono: l’attuale numero 2 resta in Cina, il numero 1 va in Giappone.

E per Jannik Sinner ci sarà un confronto illustre, quello con Marin Cilic. Vero è che il croato non è ovviamente più quello che, 11 anni fa, vinse gli US Open, ma rimane sempre, pur con le sue 36 primavere, giocatore che sul veloce può dar fastidio a molti. Un precedente, quello dei quarti di Coppa Davis 2021 (con il format di allora), in cui Jannik annullò match point per vincere in tre set all’allora Pala Alpitour (oggi Inalpi Arena) di Torino.

Sono altre tre gli azzurri al via, e per nessuno il sorteggio è stato particolarmente simpatico. A Flavio Cobolli tocca Andrey Rublev, solo che in questo caso i sorrisi ritornano: è stata finale dell’ATP 500 di Amburgo, quella vinta dall’azzurro con un perentorio 6-2 6-4. E, nello stesso spot di tabellone, c’è anche Lorenzo Musetti, che ritrova il francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo la vittoria agli US Open in quattro set: in genere, va detto, il toscano ne riesce a trovare le chiavi dopo un po’, il che spiega il 3-0 nei precedenti.

Non benevola l’urna neppure con Lorenzo Sonego. Il torinese, infatti, si troverà ad avere a che fare con Alexander Zverev: in quattro anni e cinque confronti diretti non lo ha mai battuto, strappandogli due set complessivi e andando vicino a piazzare il colpo solo negli ottavi di Halle nell’estate appena passata. Vero è anche che, tra i giocatori fuori dalle teste di serie, non è che Sonego fosse tra i più graditi da qualunque avversario, soprattutto in sede di primo turno.

TABELLONE ATP PECHINO 2025

Sinner (ITA) [1]-Cilic (CRO)

Qualificato-Zhang (CHN)

Bonzi (FRA)-Marozsan (HUN)

Muller (FRA)-Khachanov [5]

de Minaur (AUS) [3]-Bu (CHN) [WC]

Qualificato-Etcheverry (ARG)

Shang (CHN) [WC]-Qualificato

Kecmanovic (SRB)-Mensik (CZE) [7]

Rublev [6]-Cobolli (ITA)

Tien (USA)-F. Cerundolo (ARG)

Qualificato-Bublik (KAZ)

Mpetshi Perricard (FRA)-Musetti (ITA) [4]

Medvedev [8]-Norrie (GBR)

Davidovich Fokina (ESP)-Ugo Carabelli (ARG)

Moutet (FRA)-Griekspoor (NED)

Sonego (ITA)-Zverev (GER) [2]