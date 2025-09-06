Superbike, Toprak Razgatlioglu centra la Superpole a Magny-Cours e precede Bulega

Uno straordinario Toprak Razgatlioglu ha centrato la superpole del Gran Premio di Francia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul tracciato di Magny-Cours il pilota turco ha confermato il suo ottimo momento di forma e si è andato a prendere la partenza al palo anche sulla pista francese, mettendo le cose in chiaro nel confronto diretto con Nicolò Bulega.

Toprak Razgatlioglu (BMW) ha piazzato un ottimo crono di 1:34.930 precedendo Nicolò Bulega (Ducati) per 212 millesimi, mentre completa la prima fila il britannico Sam Lowes (Ducati) a 352. Quarta posizione per suo fratello Alex Lowes (bimota) a 516 mentre è quinto Andrea Iannone (Ducati) a 678.

Sesta posizione per Yari Montella (Ducati) a 698 millesimi, settima per Danilo Petrucci (Ducati) a 826, quindi ottava per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 841. Si ferma in nona posizione l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 863, mentre chiude la top10 Axel Bassani (bimota) a 982. Nel complesso, quindi, cinque italiani nelle prime 10 posizioni.

Non va oltre la 13a posizione Jonathan Rea (Yamaha) a 1.140, quindi 17° Michael Ruben Rinaldi (Yamaha) a 1.815, mentre Andrea Locatelli (Yamaha) non ha fatto segnare tempi. A questo punto la superbike si concentra sulle tre manche in arrivo. Si inizierà oggi alle ore 14.00 con Gara-1, quindi domani toccherà alla Superpole Race delle ore 11.00, mentre Gara-2 cambierà di orario e, dalle canoniche ore 14.00, passerà alle ore 15.30.