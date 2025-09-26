Superbike, Razgatlioglu impressiona in FP1 ad Aragon. Bulega insegue a mezzo secondo

Toprak Razgatlioglu vuole mettere fin da subito le cose in chiaro e realizza la miglior prestazione cronometrica nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come decimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW ha fatto il vuoto in FP1 al MotorLand di Alcañiz, rifilando dei distacchi abissali alla concorrenza e confermando la sua attuale superiorità.

Il campione iridato in carica ha fermato il cronometro in 1’48″385, avvicinandosi già a poco più di mezzo secondo dal record assoluto della pista e candidandosi al ruolo di favorito d’obbligo per il resto del weekend. L’unico a limitare i danni, contenendo il distacco da Razgatlioglu sotto il secondo, è come al solito Nicolò Bulega in piazza d’onore con un gap di 535 millesimi dal leader della generale.

L’emiliano del team ufficiale Ducati è consapevole di dover necessariamente andare all-in questo fine settimana ad Aragon su un tracciato storicamente favorevole alla Casa di Borgo Panigale per provare a restare in corsa per il titolo da uno svantaggio attuale di 39 punti nei confronti di un Toprak praticamente imbattibile e reduce da quattro triplette di fila.

Alle spalle di Bulega troviamo in terza posizione il suo compagno di squadra spagnolo Alvaro Bautista con la Ducati a 1.001 dal tempone di Razgatlioglu, poi la Honda di Xavi Vierge a 1.024 e la Ducati Marc Vds di Sam Lowes a 1.040. Non male Andrea Iannone in sesta piazza a 1.068 dalla testa, mentre sono più distanti gli altri azzurri Andrea Locatelli 11°, Danilo Petrucci 12°, Axel Bassani 15°, Michael Ruben Rinaldi 19° e Yari Montella 21°.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON SUPERBIKE 2025

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’48.385 11 168,632 314,9

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’48.920 0.535 0.535 19 167,804 316,7

3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’49.386 1.001 0.466 19 167,089 320,5

4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’49.409 1.024 0.023 15 167,054 317,6

5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’49.425 1.040 0.016 17 167,029 312,1

6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’49.453 1.068 0.028 16 166,987 316,7

7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’49.522 1.137 0.069 9 166,882 318,6

8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’49.556 1.171 0.034 12 166,830 310,3

9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’49.568 1.183 0.012 12 166,811 311,2

10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’49.669 1.284 0.101 15 166,658 311,2

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’49.984 1.599 0.315 16 166,181 312,1

12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’50.087 1.702 0.103 12 166,025 312,1

13 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’50.267 1.882 0.180 10 165,754 311,2

14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’50.333 1.948 0.066 17 165,655 308,6

15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’50.376 1.991 0.043 13 165,590 315,8

16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’50.879 2.494 0.503 17 164,839 307,7

17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’50.947 2.562 0.068 16 164,738 313,0

18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’51.072 2.687 0.125 15 164,553 313,0

19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.182 2.797 0.110 16 164,390 309,5

20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.643 3.258 0.461 10 163,711 304,2

21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’51.880 3.495 0.237 5 163,364 308,6

22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.375 4.990 1.495 17 161,210 306,8

23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’53.456 5.071 0.081 14 161,095 305,1