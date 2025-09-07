Superbike, Razgatlioglu detta legge nella Superpole Race di Magny-Cours e allunga a +34 su Bulega

Toprak Razgatlioglu è troppo forte a Magny-Cours e vince con estrema facilità anche la Superpole Race del Gran Premio di Francia 2025, valevole come nono e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW conquista dunque l’undicesimo successo di fila e si porta ad un passo dalla quarta tripletta consecutiva, ottenendo la pole position per gara-2.

Razgatlioglu archivia il 17° sigillo dell’anno e raggiunge quota 74 manche vinte nella categoria, confermando il suo stato di forma stellare e guadagnando soprattutto altri 3 punti su Nicolò Bulega nella sfida per il titolo iridato. Il campione del mondo in carica, ormai sempre più in fuga, vola a +34 sul rivale italiano in classifica generale quando mancano dieci gare alla fine della stagione.

Bulega si è dovuto accontentare della seconda piazza anche nella Superpole Race, togliendosi perlomeno lo sfizio di guidare il gruppo per poche curve dopo un’ottima partenza prima di venire passato da Toprak con una staccata micidiale al tornantino. L’emiliano del team ufficiale Ducati ha preceduto sul podio la Bimota del britannico Alex Lowes, mentre suo fratello Sam è caduto con la Ducati del team Marc VDS mentre stava battagliando per la top3.

Buon risultato tra gli italiani per Danilo Petrucci 4° e Andrea Iannone 6° in rimonta con la Ducati, ma entra in zona punti anche Axel Bassani 8° sulla Bimota. Dovranno rimontare dalle retrovie in gara-2 Andrea Locatelli (dall’ultima fila a 12° in Superpole Race), Michael Rinaldi (17° stamattina) e Yari Montella (ritirato).