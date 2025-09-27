Superbike: Razgatlioglu batte Bulega dopo una gara-1 epica ad Aragon

Ma che spettacolo. Dopo una battaglia meravigliosa con Nicolò Bulega, Toprak Razagatlioglu ha vinto la gara-1 del GP di Aragon, decimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Superbike in scena al MotorLand dell’omonima città spagnola. Sfida titanica tra i due centauri, artefici di una prova indecisa fino alla fine.

Subito dopo lo spegnimento dei semafori, i due hanno cominciato a fare a sportellate, scambiandosi di posizione in continuazione. Il ducatista nello specifico è apparso oltremodo supersonico alla prima curva, salvo poi essere ripreso costantemente quasi subito dopo.

La fine del tandem arriva a dieci giri dal termine, quando Toprak riesce a trovare la quadra chiudendo le porte a Nicolò, comunque bravissimo a stare dietro al rivale, mettendogli quanta più pressione possibile. Ma il pilota in forza alla BMW gestisce meglio la gomma, trovando quel minimo vantaggio capace di resistere anche all’ultimo arrembaggio dell’italiano, costretto però al secondo posto per appena trenta millesimi.

In terza posizione si è poi accomodata la Ducati Panigale di V4R di Sam Lowes, spettatore non pagante della sfida per la vittoria ed arrivato al traguardo con un distacco di +0.977. Quarto invece Danilo Petrucci, rimasto attardato di 4.114, precedendo Alex Lowes, quinto a 6.485 davanti ad Andrea Iannone, sesto a +7.427, Andrea Locatelli , settimo a 9.734 ed Axel Bassani, ottavo a 14.342. Da menzionare inoltre la dodicesima piazza di Yari Montella, il quale ha accusato un ritardo di 18.188.

Non cambia dunque la situazione in classifica, con Razgatlioglu leader a quota 494 e Bulega secondo con 450. Terzo invece Petrucci con 273. Domani ci saranno la Superpole Race e gara-2