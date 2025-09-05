Superbike oggi in tv, GP Francia 2025: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Comincia oggi a Magny-Cours il weekend del Gran Premio di Francia 2025, valevole come nono e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Dopo una pausa di quasi sei settimane, si torna in pista per affrontare la volata conclusiva con in palio il titolo iridato tra i due grandi rivali Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega.

Il turco della BMW era arrivato alla sosta estiva con una striscia aperta di nove vittorie e tre triplette consecutive, balzando in vetta alla classifica generale e allungando a +26 sul pilota italiano della Ducati. Bulega ha perso progressivamente la supremazia evidenziata fino a inizio maggio, ma adesso non potrà più permettersi ulteriori passi falsi per continuare ad inseguire il sogno mondiale.

Appuntamento fissato alle ore 10.20 per il semaforo verde della FP1, con la FP2 che scatterà invece alle 15.00. Le prove libere del venerdì della Superbike a Magny-Cours verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206 del pacchetto Sky), mentre la diretta streaming di entrambe le sessioni odierne sarà visibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP FRANCIA SUPERBIKE 2025

Venerdì 5 settembre

Ore 10.20 Prove libere 1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 15.00 Prove libere 2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP FRANCIA SUPERBIKE: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.