Superbike, Magny-Cours sarà “swing track” nella lotta per il titolo fra Razgatlioglu e Bulega?

Il Mondiale Superbike riparte dopo le ferie agostane, lanciandosi verso il finale di stagione. Il quart’ultimo round del 2025 è rappresentato dall’appuntamento di Magny-Cours. L’autodromo transalpino è stato indicato come uno swing track da Toprak Razgatlioglu, detentore del titolo e leader della classifica generale con 26 punti di vantaggio su Nicolò Bulega.

Il turco viene da 9 vittorie consecutive, nonché 11 successi nelle ultime 12 gare. Un ruolino di marcia implacabile che gli ha permesso di scavalcare l’italiano. Cionondimeno, l’anatolico ha gettato acqua sul fuoco, affermando di aver saputo sfruttare al meglio una serie di piste favorevoli. Al contrario, il finale di stagione strizzerebbe l’occhio all’emiliano, almeno stando alle parole del centauro Bmw.

Razgatlioglu ha identificato Magny-Cours come uno dei luoghi in cui si può fare la differenza perché, a suo modo di vedere, il delta prestazionale tra lui e Bulega si annuncia minimo. Insomma, è necessario “uscire bene” dal round francese per prendere il giusto abbrivio in vista delle ultime tre tappe, tutte programmate nella penisola iberica.

Per il resto, c’è lotta per il platonico terzo posto in classifica generale. A contenderselo Danilo Petrucci, scelto da Bmw come propria punta nel 2026, Andrea Locatelli, sempre più riferimento assoluto di Yamaha, e Alvaro Bautista, che nonostante i quasi 41 anni ha ancora la determinazione di un ragazzino.

Occhio, comunque, anche a Sam Lowes. Il britannico è salito prepotentemente di colpi tra Donington e il Balaton Park. Non è costante, ma può essere la variabile impazzita di ogni gara da qui alla fine del 2025, quando capiremo se Razgatlioglu lascerà la categoria portando con sé il numero 1, oppure lo cederà a Bulega.