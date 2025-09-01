Superbike, GP Francia 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Superbike 2025 è pronto ad entrare nella sua fase finale. Mancano solo quattro round alla fine del Campionato e la lotta per il titolo è ancora in bilico. Dopo la pausa estiva si ripartirà infatti dal Gran Premio di Francia che si correrà nel weekend dal 5 al 7 settembre sul circuito di Magny-Cours. Toprak Razgatlioglu è pronto ad un nuovo allungo ma Bulega non resterà a guardare.

Il turco viene da una striscia di nove vittorie consecutive e proverà a conquistare anche la Francia, per mettere un altro tassello verso il Mondiale. Il pilota della BMW ha vinto otto volte a Magny-Cours ed è il grande favorito di questo weekend. Nicolò Bulega deve riscattarsi, il suo distacco in classifica è ora di 26 punti da Razgatlioglu, e le occasioni per rimontare sono sempre meno.

L’intero weekend verrà trasmesso da Sky Sport sul canale Sky Sport Max (205). TV8 e TV8.it offrirà, in differita, le dirette di gara-1, Superpole Race e gara-2. Il Gran Premio sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo e NOW Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuali di tutte le gare del GP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO DI FRANCIA 2025

Venerdì 5 settembre

10.20-11.05 Prove libere 1

15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 6 settembre

11.00-11.15 Superpole

14.00 Gara-1

Domenica 7 settembre

11.00 Superpole Race

15.30 Gara-2

DOVE VEDERE IL GP DI FRANCIA 2025 IN TV E STREAMING

Venerdì 5 settembre

10.20-11.05 Prove libere 1 – Sky Sport Max (205)

15.00-15.45 Prove libere 2 – Sky Sport Max (205)

Sabato 6 settembre

11.00-11.15 Superpole – Sky Sport Max (205)

14.00 Gara-1 – Sky Sport Max (205), differita TV8 (17.00)

Domenica 7 settembre

11.00 Superpole Race – Sky Sport Max (205), differita TV8 (16.00)

15.30 Gara-2 – Sky Sport Uno (201), differita TV8 (16.00)