Superbike, Bulega precede Razgatlioglu nella FP2 del GP di Aragon, 4° Locatelli

Un convincente Nicolò Bulega ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, baciato da sole e pieno e temperature estive, è proseguito il lungo braccio di ferro tra il pilota della Ducati e il rivale turco. Un turno a testa e la sensazione che, anche nella tappa iberica, sarà un duello tra loro due per le tre manche.

Nicolò Bulega (Ducati) ha chiuso la FP2 con il tempo di 1:48.736 con un margine di vantaggio di 12 millesimi su Toprak Razgatlioglu (BMW) che ha fermato i cronometri sull’1:48.748. Terza posizione per Sam Lowes (Ducati) in 1:48.977 a 261 millesimi dal pilota emiliano. Quarta posizione per Andrea Locatelli (Yamaha) a 350 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 363, mentre in sesta troviamo l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 380.

Settima posizione per Danilo Petrucci (Ducati) a 394 millesimi da Bulega, ottava per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 552, quindi nono Andrea Iannone (Ducati) a 580, mentre completa la top10 Axel Bassani (bimota) a 591. Si ferma in 16a posizione Yari Montella (Ducati) a 953 millesimi, sottolineando come in un secondo ci siano oltre 5 file dello schieramento, quindi chiude al 21° posto Michael Ruben Rinaldi (Yamaha) a 2.082.