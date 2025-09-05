Superbike
Superbike, Bulega il più veloce nelle FP2 a Magny-Cours. Solo quarto Razgatlioglu
Si conclude con le FP2 il venerdì del Gran Premio di Francia 2025, nono e quart’ultimo capitolo del Mondiale Superbike. Nella seconda sessione di prove libere, andata in scena sul circuito di Magny-Cours, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Nicolò Bulega, con il crono di 1:35.428, nuovo record della pista. Il Ducatista può ritenersi soddisfatto del suo venerdì, in attesa della giornata decisiva di domani.
Seconda piazza, come nelle FP1, per Sam Lowes (Team Marc VDS), che si ferma a 400 millesimi dalla testa. Ottime comunque le indicazioni per il britannico che spera di recitare un ruolo da protagonista nelle due gare. Terza posizione per Andrea Locatelli (Yamaha) che migliora il sesto delle FP1, con un ritardo da Bulega di 414 millesimi.
Quarta posizione per il grande favorito Toprak Razgatlioglu. Il turco, in sella alla sua BMW, chiude la manche con un ritardo di 432 millesimi dal rivale in Ducati. Chiude la Top 5 Danilo Petrucci (Ducati Panigale) che conferma il risultato della prima sessione, fermandosi a 675 millesimi dalla prima posizione. Quindi dodicesimo Yari Montella (Ducati, +1.267) e 15esimo Andrea Iannone (Ducati, +1.512) vittima di una caduta nel finale.
Completano la classifica italiana Axel Bassani (Bimota) in diciassettesima piazza (+1.613) e Michael Rinaldi (Yamaha) ventesimo (+1.988).