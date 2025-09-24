Superbike, asfalto dell’Aragona “troppo stressante”. Pirelli cambia mescola per qualifica e Superpole race

L’imminente fine settimana vedrà il Mondiale Superbike impegnato ad Alcañiz, dove si disputerà il terz’ultimo round della stagione 2025. L’appuntamento dell’Aragona è particolarmente temuto da Toprak Razgatlioglu, che ritiene il tracciato iberico particolarmente favorevole alla Ducati del suo inseguitore Nicolò Bulega.

La pista ha caratteristiche peculiari, che hanno spinto Pirelli a prendere una drastica decisione in vista del fine settimana. Non saranno messe a disposizione dei piloti le gomme extra-soft, ossia quelle della specifica SCQ, generalmente utilizzate in qualifica e nella Superpole race. Il motivo è rappresentato dai connotati dell’asfalto steso sul tracciato lo scorso anno.

Il bitume fornisce un’aderenza elevata, ma è al tempo stesso estremamente stressante per gli pneumatici. “La SCQ sarà sostituita dalla super-soft E0126, una versione evoluta della SCX” ha spiegato Giorgio Barbier, racing director dell’azienda milanese. “Non si tratta di un salto nel buio, se pensiamo che sia a Misano che a Magny-Cours questa è stata la mescola più gettonata per la Superpole race”.

La differenza rispetto al round romagnolo e a quello francese è rappresentata dal fatto che, in quei contesti, la SCX è stata appunto scelta. I piloti avevano comunque l’opportunità di usare la SCQ (peraltro utilizzata sul giro secco). Viceversa, in Aragona, anche in qualifica si dovrà utilizzare un compound meno morbido.

Questa situazione avrà un impatto sulle prestazioni delle moto e potrà modificare gli equilibri nel duello iridato tra Razgatlioglu e Bulega? Il turco, che ha 39 punti di vantaggio sull’italiano, aveva identificato proprio questo appuntamento come il più critico dal suo punto di vista. Vedremo se ci saranno conseguenze nel determinare la griglia di partenza.