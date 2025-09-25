Superbike, Aragona ultima spiaggia per Bulega? O recupera su Razgatlioglu, o saluta il titolo 2025…

Il Mondiale Superbike sbarca nella penisola iberica, dove sta per cominciare “il rettilineo finale” del 2025. Difatti l’epilogo agonistico della stagione è ben più vicino rispetto a quello di altre categorie, poiché il sipario calerà fra tre settimane. La prima delle tre tappe conclusive dissipate fra Spagna e Portogallo è quella dell’Aragona, dove si gareggerà dal 26 al 28 settembre.

Alcañiz potrebbe rappresentare la proverbiale “ultima spiaggia” per Nicolò Bulega, che ora si ritrova a -39 da Toprak Razgatlioglu in classifica generale. Il turco, dopo aver sofferto nelle prime quattro tappe, è diventato un martello pneumatico e ha raccolto 14 vittorie nelle successive 15 gare, lasciandone solo una all’italiano, ribaltando prepotentemente i rapporti di forza iniziali.

Proprio l’anatolico, analizzando la situazione, ha indicato il tracciato aragonese come quello dove si aspetta di soffrire maggiormente da qui alla bandiera a scacchi conclusiva. Razgatlioglu ritiene infatti che da queste parti Ducati abbia margine su Bmw e teme di non doversi confrontare con il solo Bulega, bensì anche con altri piloti di Borgo Panigale (a cominciare da Alvaro Bautista).

Il cruccio del turco è la speranza dell’emiliano, perché la piega presa dalla stagione è chiara. Se la musica non cambia, Toprak festeggerà il terzo titolo iridato e porterà idealmente con sé il numero 1 in MotoGP. Viceversa, un weekend favorevole a Nicolò, magari coadiuvato da qualche compagno di marca, riporterebbe in bilico l’ago di una bilancia che attualmente pende verso Oriente.

Per il resto, è doveroso effettuare un passaggio sulla lotta per il platonico terzo posto in classifica generale. Magny-Cours ha detto bene a Danilo Petrucci, portatosi a +24 su Andrea Locatelli e a +30 su Alvaro Bautista. Sostanzialmente, l’umbro ha preso un piccolo vantaggio sui contendenti diretti per il gradino più basso del podio assoluto, traguardo comunque prestigioso, soprattutto se non lo si è mai conseguito.