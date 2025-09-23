Su che canale vedere Italia-Belgio in tv, Mondiali volley 2025: orario esatto, programma, streaming

La Nazionale italiana maschile di volley sogna di imitare la recente impresa delle Azzurre e spera di arrivare fino in fondo ai Mondiali 2025, nel tentativo di bissare il titolo iridato ottenuto tre anni fa a Katowice. Simone Giannelli e compagni, dopo aver superato l’Argentina agli ottavi per 3-0, si apprestano ad affrontare domani il Belgio nel primo quarto di finale del torneo a Pasay City (Filippine).

Appuntamento fissato alle ore 9.30 italiane (le 15.30 locali) per la rivincita di un match già andato in scena lo scorso 16 settembre nella fase a gironi e vinto dalla formazione belga al tie-break. Dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo G, il Belgio si è sbarazzato in tre set della Finlandia ritrovando dunque l’Italia ai quarti per una sfida a eliminazione diretta che mette in palio un posto tra le migliori quattro nazionali al mondo. La vincente incrocerà poi in semifinale una tra Polonia e Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, valevole come quarto di finale dei Mondiali di volley. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (in chiaro); in diretta streaming su Rai Play (gratis), VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO MONDIALI VOLLEY 2025

Mercoledì 24 settembre

Ore 9.30 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO MONDIALI VOLLEY 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, VBTV e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.