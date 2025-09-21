Sprint Zone
Sprint Zone speciale Tokyo: la notte di Lyles, Italia da sette podi
Noah Lyles continua a scrivere la storia della velocità mondiale. Il fuoriclasse statunitense conquista il secondo oro ai Mondiali di Tokyo 2025 con la 4×100, dopo il trionfo nei 200 metri, senza dimenticare il bronzo nei 100. Per il 28enne sprinter americano arriva così l’ottavo oro iridato in carriera e il decimo podio globale, un palmarès che lo consacra tra i più grandi di sempre. L’Italia chiude i Mondiali con il record di podi nella storia della rassegna (sette medaglie in totale), mentre nell’ultima giornata la 4×400 femminile si piazza ottava in finale, unica presenza azzurra nell’atto conclusivo della manifestazione. In questo video con l’ospite Enrico Saracen, analizziamo i risultati, i protagonisti e il bilancio conclusivo dei Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. #NoahLyles #Atletica #Tokyo2025 #MondialiAtletica #4×100 #4×400 #ItaliaAtletica #EnricoSaracen #Velocità #Sprint #Furlani #Battocletti #Palmisano #Dallavalle #Fabbri #Aouani #Jacobs