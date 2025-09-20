Sport in tv oggi (sabato 20 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla penultima giornata dei Mondiali di atletica, dove l’Italia si giocherà una carta da medaglia come Nadia Battocletti (5000 metri), senza dimenticarsi delle staffette (4×100 maschile e femminile, 4×400 donne) impegnate in batteria. L’Italia conoscerà chi sarà l’avversaria nella finale della Billie Jean King Cup: chi affronteranno le azzurre tra USA e Gran Bretagna?

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Azerbaijan per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi Giro di Lussemburgo, Giro di Slovacchia e SUPER 8 Classic. Da seguire anche l’esordio di Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Chengdu, le World Series di mountain bike e i primi ottavi di finale dei Mondiali di volley maschile (l’Italia giocherà domenica contro l’Argentina). Prevista anche la seconda semifinale dei Mondiali di rugby femminile.

Il menu calcistico è come sempre molto intenso tra Serie A, Serie B, Serie C e i vari campionati esteri, senza dimenticarsi della Laver Cup di tennis, dei Mondiali di lotta, degli Europei di completo per quanto riguarda l’equitazione e della tappa dei SailGP a Ginevra per la vela. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 20 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 20 settembre

00.00 (prosegue dalla serata precedente) TENNIS – Laver Cup, prima giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, Eurosport 1, DAZN). Cobolli-Fonseca (ore 04.00)

00.30 ATLETICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters 3 (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BASKET 3X3 – Mondiali U23, fase a gironi (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

05.00 TENNIS – WTA 500 Seoul, quarti di finale e semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, su Sky Sport Max fino alle ore 14.00 e su Sky Sport Mix fino alle ore 15.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Arena per le semifinali; diretta tv su Supertennis, in alternanza con la BJK Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.30 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, su Sky Sport Max fino alle ore 14.00 e su Sky Sport Mix fino alle ore 15.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Zeppieri-Tien (ore 05.30)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.15, su Sky Sport Max fino alle ore 14.00 e su Sky Sport Mix fino alle ore 15.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Prizmic (secondo match dalle ore 07.00)

07.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Australia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

09.00 TRIATHLON – T100 World Tour a Oropesa del Mar (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.30 VOLLEY (Mondiali, ottavi di finale) – Turchia-Paesi Bassi (diretta streaming su VBTV, DAZN)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, ripescaggi: 60 kg, 72 kg, 97 kg; greco-romana, turni preliminari: 63 kg, 67 kg, 87 kg (diretta streaming su UWW+)

11.00 TENNIS (Billie Jean King Cup, semifinale) – USA-Gran Bretagna (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores femminile (diretta streaming su Discovery+)

11.45 EQUITAZIONE – Europei di completo, cross country (diretta streaming su FEI Tv)

12.00 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)

12.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores maschile (diretta streaming su Discovery+)

12.00 VELA – The Ocean Race Europe (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.00)

12.15 F2 – GP Azerbaijan, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 CICLISMO – Giro di Slovacchia, quarta tappa: Vrable-Sladkovicovo (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30)

13.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite donne (diretta streaming su Discovery+)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Magdeburgo-Shalke 04 (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.20 CICLISMO – SUPER 8 Classic (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.00)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiali, ottavi di finale) – Polonia-Canada (diretta streaming su VBTV, DAZN)

14.00 SNOOKER – English Open, semifinali (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 20.00)

14.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite uomini (diretta streaming su Discovery+)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, sedicesimi di finale) – Venezia-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Genoa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Bra (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Livorno-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pineto-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Ternana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+ dalle ore 15.30)

15.15 CICLISMO – Giro di Lussemburgo, quarta tappa (cronometro individuale): Niederanven-Niederanven (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.50; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 17.00)

15.30 VELA – SailGP a Ginevra, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Amburgo-Heidenheim, Augsburg-Mainz, Werder Brema-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Burnley-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Leeds (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

16.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Francia-Inghilterra (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Rugby Pass Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

17.15 CALCIO (Serie B) – Monza-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Foggia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Siracusa (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS143 femminile in Val di Fiemme (diretta streaming su Discovery+)

18.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, finali: 60 kg, 72 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW+)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Colonia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Alaves-Siviglia, Villareal-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (League Cup scozzese, quarti di finale) – Glasgow Rangers-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Trofeo Mimmo Fusco, semifinale) – Bergamo-Brescia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nizza (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – AFS-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 BMX RACING – Coppa del Mondo a Santiago del Cile (diretta streaming su Discovery+)

19.30 CALCIO (Serie B) – Mantova-Modena (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Fortuna Sittard-Utrecht (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Al Riyadh (diretta streaming su Como Tv)

20.30 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS143 maschile in Val di Fiemme (diretta streaming su Discovery+)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Trofeo Mimmo Fusco, semifinale) – Busto Arsizio-Futura Busto Arsizio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.45 CALCIO (Serie A) – Udinese-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-Anversa (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Brentford (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Lilla (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 TENNIS – Laver Cup, seconda giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

