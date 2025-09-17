Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 17 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 17 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui Mondiali di atletica, dove l’Italia si giocherà la carta Mattia Furlani nella finale di salto in lungo e aspetta Andy Diaz nelle qualificazioni di salto triplo. Si conclude la fase a gironi dei Mondiali di volley maschile per quattro raggruppamenti (l’Italia giocherà domani lo “spareggio” con l’Ucraina).
Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Lussemburgo, Giro di Slovacchia e GP di Vallonia in avvicinamento ai Mondiali, che scatteranno domenica in Ruanda. L’Italia osserverà Spagna-Ucraina per scoprire quale sarà la sua avversaria nella semifinale della BJK Cup, mentre a Zagabria proseguono i Mondiali di lotta.
In serata la Champions League di calcio, con Inter e Atalanta attese dal debutto stagionale nella massima competizione europea. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 17 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 17 settembre
03.00 BASKET 3X3 – Mondiali U23 maschile/femminile, fase a gironi (diretta streaming sul canale YouTibe di FIBA). Italia-Mongolia (ore 04.15) e Italia-Venezuela (ore 08.50) per gli uomini; Italia-Cina Taipei (ore 08.25) e Italia-Cina (ore 10.55) per le donne.
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters 3 (diretta streaming su BWF Tv)
04.00 VOLLEY (Mondiali) – Portogallo-Colombia (diretta streaming su VBTV)
04.30 VOLLEY (Mondiali) – Qatar-Romania (diretta streaming su VBTV)
06.00 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Zeppieri-Svrcina (qualificazioni, ore 06.00)
06.30 TENNIS – WTA 500 Seoul, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con la BJK Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
07.30 VOLLEY (Mondiali) – Bulgaria-Cile (diretta streaming su VBTV)
08.00 VOLLEY (Mondiali) – Canada-Turchia (diretta streaming su VBTV)
10.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera femminile, qualificazioni: 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg; lotta libera femminile, ripescaggi: 50 kg, 57 kg, 65 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW+)
11.00 TENNIS (BJK Cup, quarti di finale) – Spagna-Ucraina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
11.00 SNOOKER – English Open, secondo turno (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30)
11.20 CICLISMO FEMMINILE – GP di Vallonia (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.30)
11.30 VOLLEY (Mondiali) – USA-Cuba (diretta streaming su VBTV)
12.00 VOLLEY (Mondiali) – Polonia-Paesi Bassi (diretta streaming su VBTV)
12.00 TENNIS (Coppa Davis) – Sorteggio Finale Eigh (diretta streaming sul sito ufficiale della Coppa Davis e canale YouTube dell’ITF)
12.05 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.00 CICLISMO – GP di Vallonia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)
13.30 CICLISMO – Giro di Slovacchia, prima tappa: Bardejov-Bardejov (diretta tv su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.00)
14.05 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, prima tappa: Lussemburgo-Lussemburgo (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.50; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 17.00)
15.00 VOLLEY (Mondiali) – Slovenia-Germania (diretta streaming su VBTV)
15.30 VOLLEY (Mondiali) – Giappone-Libia (diretta streaming su VBTV)
16.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Venezia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
18.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera femminile, finali: 50 kg, 57 kg, 65 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW+)
18.45 CALCIO (Champions League) – Olympiakos-Pafos (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – Slavia Praga-Bodo/Glimt (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.00 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Sittard (diretta streaming su Mola Tv)
21.00 CALCIO (Champions League) – Ajax-Inter (diretta streaming su Amazon Prime Video)
21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern Monaco-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Liverpool-Atletico Madrid (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)