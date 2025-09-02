Spavento per l’Italia agli Europei di basket: Saliou Niang con la borsa del ghiaccio

L’Italia rischia di perdere Saliou Niang agli Europei 2025 di basket: l’ala classe 2004 in forza alla Virtus Bologna, è uscito nel corso dell’ultimo quarto del match della prima fase a gironi contro la Spagna e non dovrebbe più rientrare in campo nel finale di partita.

Al minuto 33 della sfida contro gli iberici, infatti, Niang, dall’alto dei suoi 199 cm, è atterrato male in fase di ricaduta dopo aver catturato il rimbalzo in difesa, anche se in un primo momento ha stretto i denti e sembrava poter rimanere in campo.

Al 35′, però, è arrivata la doccia fredda per l’Italia: Niang è tornato in panchina, si è seduto e gli è stata applicata una fasciatura, inoltre l’azzurro ha messo del ghiaccio sulla caviglia infortunata. Nonostante il finale rovente di partita, l’azzurro non dovrebbe più tornare in campo.

Secondo quanto riferito da Procida a fine partita, Niang si sarebbe slogato la caviglia e l’entità dell’infortunio sarà tutta da valutare.