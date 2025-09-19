Spauracchio USA per l’Italia nella Finale di BJK Cup? Paolini ha sempre perso contro Pegula

La Nazionale italiana femminile di tennis ha realizzato un’impresa senza precedenti nella sua storia, raggiungendo la terza finale consecutiva di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) e portandosi ad un solo ostacolo da una clamorosa doppietta. Le Azzurre scenderanno in campo domenica 21 settembre a Shenzhen per provare a bissare il titolo ottenuto a Malaga, ma questa volta l’avversaria potrebbe essere decisamente superiore alla Slovacchia di un anno fa.

La squadra capitanata da Tathiana Garbin, reduce da due rocambolesche vittorie sulla Cina padrona di casa (2-0) e sull’Ucraina (2-1), attende infatti all’ultimo atto una tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Le statunitensi partono largamente favorite contro le britanniche (in ciascuno dei tre match potenziali) e sembrano ormai lanciate verso una finale che manca addirittura dal 2018.

Nonostante l’assenza di tre top6 come Coco Gauff, Amanda Anisimova e Madison Keys, la formazione americana può contare infatti sulla n.7 al mondo Jessica Pegula e sulla n.18 Emma Navarro per quanto riguarda i singolari oltre alla n.1 del ranking di doppio Taylor Townsend. Sul veloce indoor di Shenzhen, questa versione di Team USA va considerata particolarmente competitiva e difficile da battere.

Proiettandoci dunque ad una possibile finale Italia-Stati Uniti, Navarro non ha mai giocato contro Lucia Bronzetti mentre si è imposta in rimonta per 4-6 6-3 6-3 al secondo turno degli Australian Open 2024 nell’unico precedente con Elisabetta Cocciaretto. Le azzurre rischierebbero seriamente di ritrovarsi in svantaggio dopo il primo singolare, per poi affidarsi come avvenuto in semifinale a Jasmine Paolini.

La toscana non ha però dei ricordi positivi legati a Pegula, avendo perso abbastanza nettamente tutti e cinque gli scontri diretti ufficiali (senza vincere neanche un set). Va detto però che le due non si sono mai incrociate negli ultimi due anni, quando la tennista di Bagni di Lucca è esplosa definitivamente diventando una big del circuito.