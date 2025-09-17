Sorteggio Finals Coppa Davis 2025 oggi: orario e possibili avversarie dell’Italia. Rischio Alcaraz

Siamo pronti per vivere il primo atto ufficiale della Final Eight della Coppa Davis 2025. Oggi, infatti, mercoledì 17 settembre, andrà in scena a partire dalle ore 12.00, in Piazza Maggiore a Bologna, l’attesissimo sorteggio che andrà a comporre il tabellone della fase finale della manifestazione tennistica a squadre. La ITF ha ufficializzato le 4 teste di serie dopo l’ultimo fine settimana di gare e le sorprese non mancano.

La situazione: Italia, Germania, Francia e una tra Argentina e Cechia (che hanno gli stessi punti nel ranking e lo stesso numero di partite vinte, quindi sarà necessario effettuare un sorteggio ad hoc) sono le prime 4 teste di serie e se la dovranno vedere contro Spagna, Belgio, Austria e l’altra tra Argentina e Cechia.

L’Italia è in cima alla classifica con 573.25 punti e, proprio per questo motivo, sarà la testa di serie numero 1 del tabellone. La seconda sarà la Germania (che guadagna un posto dopo l’eliminazione dell’Australia) quindi al terzo posto troviamo la Francia che scala diversi gradini grazie anche all’assenza di Olanda e Stati Uniti. Per la quarta testa di serie tutto sarà deciso da un sorteggio, che anticiperà quello ufficiale, per dirimere la situazione di perfetta parità tra Argentina e Cechia.

Vedendo le otto formazioni ai nastri di partenza della fase conclusiva, si fa presto a capire come sia possibile un sorteggio quanto mai complicato. Gli azzurri, infatti, potrebbero trovarsi di fronte la Spagna già ai quarti. Jannik Sinner di nuovo contro Carlos Alcaraz. Sarà davvero così? Lo scopriremo a partire dalle ore 12.00. Per seguire il sorteggio sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della Coppa Davis e sul canale YouTube dell’ITF.