Sorteggio ATP Pechino 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner

Si avvicina il momento dell’ATP 500 di Pechino, uno dei tornei di maggior spicco dello swing asiatico (fa parte di un’autentica triade con Tokyo, a esso parallelo, e con il Masters 1000 di Shanghai che è entrato nel circuito nel 2009).

In gara Jannik Sinner, in una fase nella quale cercherà di variare gioco, pensando forse meno ai punti e più al sistema per trovare chiavi contro Carlos Alcaraz. Il giocatore che fino a poco più di una settimana fa era al numero 1 del mondo ripartirà da qui per una caccia difficile nel 2025, ma probabilmente un po’ più semplice nel 2026 (anche perché si invertiranno molti rapporti di “peso” in fatto di punti).

Non è ancora stata rivelata la data del sorteggio, così come non ne è stato rivelato neppure l’orario. Di seguito il novero delle teste di serie così com’è noto oggi.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP PECHINO 2025

Data e orario da definire (in data comunque precedente al 25 settembre, giorno d’inizio del tabellone principale).

TESTE DI SERIE

Jannik Sinner ITA 1

Alexander Zverev GER 2

Alex de Minaur AUS 3

Lorenzo Musetti ITA 4

Karen Khachanov 5

Andrey Rublev 6

Jakub Mensik CZE 7

Daniil Medvedev 8