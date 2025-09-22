Sorteggio ATP Pechino 2025: orario e programma. Sinner testa di serie n.1

Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 500 di Pechino si terrà domani, martedì 23 settembre, alle ore 8.30 italiane: Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding, mentre Lorenzo Musetti sarà la testa di serie numero 4, inoltre saranno al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Tra gli otto atleti protetti dal seeding, oltre ai due azzurri, ci saranno il tedesco Alexander Zverev (numero 2), l’australiano Alex de Minaur (3), i russi Karen Khachanov (5) ed Andrey Rublev (6), il ceco Jakub Mensik (7) e l’altro russo Daniil Medvedev (8).

Le qualificazioni si disputeranno martedì 23 e mercoledì 24, mentre il tabellone principale scatterà a partire da giovedì 25. Le finali sono previste entrambe mercoledì 1° ottobre: dalle ore 5.30 italiane il doppio, non prima delle ore 8.00 italiane il singolare.

PROGRAMMA ATP 500 PECHINO 2025

Martedì 23 settembre

Ore 8.30 italiane Sorteggio tabellone principale singolare

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Alex de Minaur

4 Lorenzo Musetti

5 Karen Khachanov

6 Andrey Rublev

7 Jakub Mensik

8 Daniil Medvedev

Alexander Bublik

Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo

Flavio Cobolli

Tallon Griekspoor

Cameron Norrie

Giovanni Mpetshi Perricard

Alexandre Muller

Corentin Moutet

Camilo Ugo Carabelli

Lorenzo Sonego

Benjamin Bonzi

Miomir Kecmanovic

Learner Tien

Fabian Marozsan

Tomas Martin Etcheverry

WC Yunchaokete Bu

WC Zhizhen Zhang