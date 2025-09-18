Tennis
Sorteggio ATP Pechino 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno
A meno di defezioni dell’ultima ora, il ranking ATP rilasciato lunedì 15 settembre ha definito le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis: Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding.
Per questo motivo l’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale.
Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i due russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev. Nei primi due turni l’azzurro non incontrerà teste di serie.
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025
1 Jannik Sinner
2 Alexander Zverev
3 Alex de Minaur
4 Lorenzo Musetti
5 Karen Khachanov
6 Andrey Rublev
7 Jakub Mensik
8 Daniil Medvedev
Alexander Bublik
Alejandro Davidovich Fokina
Francisco Cerundolo
Flavio Cobolli
Stefanos Tsitsipas
Tallon Griekspoor
Cameron Norrie
Giovanni Mpetshi Perricard
Alexandre Muller
Corentin Moutet
Camilo Ugo Carabelli
Lorenzo Sonego
Miomir Kecmanovic
Roberto Bautista Agut
Gael Monfils
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Karen Khachanov, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Daniil Medvedev.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.