Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Reyes Martinez e Delia le punte di un’Italia sperimentale ai Mondiali
Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, che si terranno a Førde (in Norvegia) da giovedì 2 a sabato 11 ottobre. L’Italia si presenta ai nastri di partenza della prima rassegna iridata dall’introduzione delle nuove categorie di peso con un gruppo a ranghi ridotti, in attesa di poter contare nuovamente dalla prossima stagione su alcuni big come Sergio Massidda, Nino Pizzolato, Giulia Imperio, Giulia Miserendino, Lucrezia Magistris e Mirko Zanni.
Spazio dunque ad altri protagonisti del movimento azzurro e a giovani talenti in rampa di lancio che sperano di effettuare nei prossimi anni il definitivo salto di qualità per giocarsi una possibile qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. La stella indiscussa della spedizione italiana a Førde risponde comunque al nome di Oscar Reyes Martinez, oro iridato 2023 e vincitore degli ultimi tre Europei consecutivi nei -81 kg.
Il 28enne originario di Cuba scende adesso a -79 kg e proverà a lottare per il podio già in questa rassegna iridata nella nuova categoria nonostante la presenza di alcuni avversari estremamente competitivi e sulla carta superiori. Speranze di medaglia al lumicino per tutti gli altri azzurri in gara, anche se la vice-campionessa mondiale juniores in carica dei -55 kg Celine Delia potrebbe rivestire un ruolo da outsider di lusso nei -53 kg.
Da monitorare con attenzione anche la due volte campionessa d’Europa dei 76 kg Genna Toko Kegne, che ambisce ad un piazzamento di prestigio a livello globale nei 77 kg partendo però dal gruppo B, oltre a Lorenzo Tarquini e Cristiano Ficco nei -88 kg. Italia che schiererà inoltre Noemi Filippazzo nei 58 kg e Martina Chiacchio nei 63 kg.