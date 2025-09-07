Softball
Softball: tutte le big vincono nel primo giorno degli Europei 2025
Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Praga, capitale della Cechia che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. Tante emozioni in questo day-1, impreziosito come sappiamo dalla vittoria dell’Italia, capace di rifilare un passivo di 11-0 alla Germania.
Nello stesso mini raggruppamento della compagine tricolore, denominato X, la Repubblica Ceca ha battuto la Spagna per 6-1, mentre in quello A Israele ha battuto la Croazia con un roboante 20-1. Nel gruppo B bene invece l’Ucraina, che si è liberata della Slovacchia per 2-6. Tutto facile per il Belgio che, nel girone C, ha passeggiato in soli due inning con la Finlandia per 0-20.
Nel raggruppamento D vittoria poi dell’Austria ai danni della Svezia (3-6) e della Lituania contro la Turchia (0-7). Nel gruppo Y infine importante citare il successo della Gran Bretagna sulla Francia (5-2) oltre che dell’Olanda sulla Grecia (0-9). Di seguito le classifiche dei rispettivi gironi.
EUROPEI SOFTBALL 2025: LE CLASSIFICHE DOPO LA PRIMA GIORNATA
Group A
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
ISR
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
CRO
|0
|1
|0
|.000
|1.5
|2
|
POL
|0
|1
|0
|.000
|1.5
Group B
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
UKR
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
DEN
|0
|1
|0
|.000
|1.5
|2
|
SVK
|0
|1
|0
|.000
|1.5
Group C
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
BEL
|1
|0
|0
|1.000
|0
|1
|
SUI
|1
|0
|0
|1.000
|0
|3
|
FIN
|0
|2
|0
|.000
|1.5
Group D
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
AUT
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
LTU
|1
|1
|0
|.500
|1
|2
|
SWE
|1
|1
|0
|.500
|1
|4
|
TUR
|0
|2
|0
|.000
|2
Group X
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
CZE
|1
|0
|0
|1.000
|0
|1
|
ITA
|1
|0
|0
|1.000
|0
|3
|
ESP
|0
|1
|0
|.000
|1
|3
|
GER
|0
|1
|0
|.000
|1
Group Y
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
GBR
|1
|0
|0
|1.000
|0
|1
|
NED
|1
|0
|0
|1.000
|0
|3
|
FRA
|0
|1
|0
|.000
|1
|3
|
GRE
|0
|1
|0
|.000
|1