Softball: tutte le big vincono nel primo giorno degli Europei 2025

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Praga, capitale della Cechia che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. Tante emozioni in questo day-1, impreziosito come sappiamo dalla vittoria dell’Italia, capace di rifilare un passivo di 11-0 alla Germania.

Nello stesso mini raggruppamento della compagine tricolore, denominato X, la Repubblica Ceca ha battuto la Spagna per 6-1, mentre in quello A Israele ha battuto la Croazia con un roboante 20-1. Nel gruppo B bene invece l’Ucraina, che si è liberata della Slovacchia per 2-6. Tutto facile per il Belgio che, nel girone C, ha passeggiato in soli due inning con la Finlandia per 0-20.

Nel raggruppamento D vittoria poi dell’Austria ai danni della Svezia (3-6) e della Lituania contro la Turchia (0-7). Nel gruppo Y infine importante citare il successo della Gran Bretagna sulla Francia (5-2) oltre che dell’Olanda sulla Grecia (0-9). Di seguito le classifiche dei rispettivi gironi.

EUROPEI SOFTBALL 2025: LE CLASSIFICHE DOPO LA PRIMA GIORNATA

Group A # Team W L T PCT GB 1 ISR

Israel 2 0 0 1.000 0 2 CRO

Croatia 0 1 0 .000 1.5 2 POL

Poland 0 1 0 .000 1.5

Group B # Team W L T PCT GB 1 UKR

Ukraine 2 0 0 1.000 0 2 DEN

Denmark 0 1 0 .000 1.5 2 SVK

Slovakia 0 1 0 .000 1.5

Group C # Team W L T PCT GB 1 BEL

Belgium 1 0 0 1.000 0 1 SUI

Switzerland 1 0 0 1.000 0 3 FIN

Finland 0 2 0 .000 1.5

Group D # Team W L T PCT GB 1 AUT

Austria 2 0 0 1.000 0 2 LTU

Lithuania 1 1 0 .500 1 2 SWE

Sweden 1 1 0 .500 1 4 TUR

Türkiye 0 2 0 .000 2

Group X # Team W L T PCT GB 1 CZE

Czechia 1 0 0 1.000 0 1 ITA

Italy 1 0 0 1.000 0 3 ESP

Spain 0 1 0 .000 1 3 GER

Germany 0 1 0 .000 1