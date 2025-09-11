Softball, l’Italia piega le rivali storiche dell’Olanda e resta in corsa per la finale agli Europei

Vinciamo noi. La Nazionale italiana di softball ha battuto per 2-1 l’Olanda in occasione del delicatissimo vìs-a-vìs dei Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento in Repubblica Ceca, nello specifico a Praga. Gara di grande sacrificio quella delle azzurre, abili a tenere vivo il sogno finale sconfiggendo le rivali storiche orange in un match contrassegnato dagli attacchi quasi bloccati.

Il successo è infatti maturato grazie ad un primo inning di alto profilo, dove sono arrivati proprio i due punti che hanno deciso l’incontro scaturiti da un fuoricampo di Piancastelli che ha mandato a segno Cecchetti. Un guizzo importante, che ha messo forse fin troppo letteralmente in ghiaccio il match, rimasto con il tabellino fermo per ben quattro riprese.

Giunte al sesto turno, le neerlandesi provano a riaprire i giochi grazie ad un singolo al centro di Vonk e al conseguente punto di Wisskin. Le nostre ragazze però tengono botta, portando il parziale fino alla fine con quattro valide complessive (cinque invece quelle delle avversarie).

Il cammino verso l’ultimo atto sarà tuttavia molto tortuoso, complice anche il passo falso contro la Spagna nella sfida inaugurale. Domani, venerdì 12 settembre, contro la Gran Bretagna sarà un vero e proprio spareggio.