Softball: l’Italia alza la testa e liquida Israele in quattro inning agli Europei

L’Italia si riscatta. Dopo l’inaspettata sconfitta contro la Spagna, nella giornata odierna le azzurre hanno battuto senza patemi Israele in occasione del terzo incontro valido per i Campionati Europei 2025 di softball, competizione in fase di svolgimento in Repubblica Ceca, precisamente nella Capitale Praga.

Positivo l’avvio delle nostre ragazze che, già dal primo inning, mettono a referto il primo punto grazie ad un doppia di Elisa Cecchetti che consente a Dayton di arrivare a casa base, preludio della valida di Gasparotto che porta in dote il raddoppio.

La formazione tricolore non allenta la tensione nel secondo inning, firmando il tris con una tripla di Alessandro Rotondo provocata da una battuta tesa. Poi, una Fly ball di sacrificio di Dayton e il raggiungimento di Rotondo a casa bene permettono all’Italia di calare il poker, mettendo in discesa una disputa di controllo.

Al terzo però arriva però il primo vero errore da parte delle giocatrici di Montvidas, provocato da una sbavatura difensiva sul Fly ball di Lewis. Israele accorcia quindi le distanze, cercando di apparecchiare la tavola per gli attacchi successivi. Stavolta però le azzurre sono attente e, dopo una ripresa di assestamento, volano sul 7-1 pasteggiando sulle imprecisioni altrui sfruttando un grande doppio di Piancastelli e un singolo di Longhi che manda Cecchetti a referto.

Poco dopo le azzurre conquistano la vittoria per manifesta superiorità chiudendo i conti con il risultato finale di 11-q, maturato grazie ai run finali di Gasparotto e Koutsoyanopulos. Più tardi, alle 19:30, ci sarà la sfida cruciale con le padrone di casa della Repubblica Ceca.