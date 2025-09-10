Softball: la pioggia irrompe su Praga, non si completa la quarta giornata di gare

La pioggia irrompe su Praga e modifica sostanzialmente il programma dei Campionati Europei 2025 di softball. La giornata odierna, la numero quattro di competizioni, si è infatti chiusa in netto anticipo a causa delle condizioni climatiche avverse, fattore che ha impedito lo svolgimento delle ultime quattro partite.

Non sono comunque mancati i responsi di una certa importanza. Come sappiamo infatti l’Italia ha liquidato per 12-1 l’Austria, staccando il biglietto per la fase successiva da seconda la classe, complice il successo della Spagna su Israele per 6-7. Tutto facile anche per la Gran Bretagna, prima nel raggruppamento Y dopo aver regolato senza patemi l’Ucraina per 0-7.

Seconda invece l’Olanda, capace di sconfiggere la Svizzera per 2-9. Da segnalare anche il risultato positivo della Francia sulla Grecia (2-5) oltre che della Lituania sulla Slovacchia (5-8), della Finlandia sulla Turchia (0-10) e della Polonia sulla Danimarca (2-3).

Ucraina-Grecia, Svizzera-Francia e Cechia-Israele si svolgeranno invece domani, giovedì 11 settembre, con tutta probabilità a partire dal mattino.