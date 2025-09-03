Softball: Italia, due vittorie contro la Spagna prima di partire per Praga

Doppio successo per l’Italia in amichevole contro la Spagna in preparazione agli Europei di softball. La Nazionale di Craig Montvidas prepara il proprio imbarco per Praga all’insegna del sorriso, in buona sostanza.

Non sono state rivelate le situazioni di punteggio che si sono verificate sul diamante di Caronno Pertusella, già chiaro protagonista in Serie A1 grazie alle gesta delle Rheavendors, però emerge, dai pochi dettagli rivelati, una certa qual fiducia.

Montvidas ha deciso di mettere a punto l’intera rosa che ha deciso di portare, che consta di 17 giocatrici. Provate lanciatrici e batterie, e sono arrivate sempre più indicazioni di un certo interesse.

Adesso, all’arrivo a Praga, l’Italia metterà insieme altri due test di preparazione. Uno ancora con la Spagna, l’altro contro le padrone di casa della Cechia. Che, va detto, promettono di fare (molto) bene. Bisognerà però trovarsi a confrontare le proprie ambizioni contro quelle di questa squadra azzurra, quasi fotocopia di quella del 2024.