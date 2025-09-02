Softball
Softball: Italia, due amichevoli con la Spagna prima degli Europei 2025
Dopo aver salutato la stagione dei club, la nazionale italiana di softball è pronta a scendere sui diamanti di Praga per disputare gli Europei 2025, dove arriva da nazione campione in carica vista la vittoria dell’anno scorso maturata a Utrecht.
La rassegna continentale si terrà in Cechia dal 7 al 13 settembre, ma in questi giorni le azzurre sono a Caronno Pertusella (Varese) per affinare la loro preparazione provando a sostenere anche due test amichevoli contro la Spagna.
Le iberiche saranno avversarie anche ai Campionati d’Europa lunedì 8 settembre e, nello specifico, anche nella giornata di domani, mercoledì 3 settembre – tempo permettendo – in una doppia occasione di confronto che servirà per alzare i giri del motore.
La volontà del manager della nazionale italiana, Craig Montvidas, è quella di provare a scendere in campo almeno in una circostanza prima di trasferirsi verso Praga, il 4 settembre, in maniera tale da avere comunque una piccola quantità di dati su cui poter lavorare nei giorni che separano Giulia Longhi e compagne dall’esordio del 7 settembre contro la Germania.