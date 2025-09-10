Softball, l’Italia domina contro l’Austria nell’ultima del girone agli Europei

Si chiude con una netta vittoria il girone X per l’Italia. Un 12-1 nettissimo, quello che le azzurre del manager Craig Montvidas mettono insieme contro l’Austria. Il record del raggruppamento è ora 4-1 e bisognerà attendere sostanzialmente la sera sia per la classifica del raggruppamento che per gli accoppiamenti del Super Round con relativo calendario.

Nel primo inning l’Italia trova subito la realizzazione con il fuoricampo, quasi proverbiale, di Piancastelli che non perde tempo a farsi valere al cospetto di Langthaler. L’Austria, però, riesce a partire ugualmente bene con McGarry che guadagna basi su singolo e bunt di Sillipp, per poi siglare l’1-1 in virtù di un altro singolo di Bettstein.

Ci vuole una ripresa perché l’Italia torni a realizzare, e lo fa con Sheldon che sfrutta i due walk di Piancastelli e Barbara per sfoderare un doppio profondo a sinistra che porta sia l’una che l’altra a finire il giro e a piazzare il 3-1. Si tratta del momento in cui la squadra azzurra mette in moto tutto il proprio potenziale offensivo: doppio di Lacatena, singolo con bunt di Rotondo, poi su Di Pancrazio c’è l’errore difensivo e la corsa delle due già in base verso il 5-1.

A ogni inning adesso arrivano punti azzurri: nel quinto due solo homer consecutivi di Giacometti e Lacatena, poi nel sesto un fuoricampo da tre punti di Barbara che porta la doppia cifra a comparire nel punteggio dell’Italia. Tanto per cambiare, anche Sheldon mette insieme un home run da due (dove la seconda è Koutsoyanopulos), il che fissa il risultato sul definitivo 12-1.